Игорь Васильев оценил отделение гемодиализа в Слободском

В Кировской области продолжается перевод службы гемодиализа на государственную основу. Отделения гемодиализа работают на базе Кировской областной клинической больницы с подразделениями в Вятских Полянах, Советске, Омутнинске. Недавно государственное отделение гемодиализа приняло первых пациентов в городе Слободском.

Сегодня, 18 декабря, с работой подразделения КОКБ в Слободском ознакомился глава региона Игорь Васильев. В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, министр здравоохранения региона Андрей Черняев, глава города Слободского Ирина Желвакова и председатель Слободской городской Думы Злата Баранова.

Отделение гемодиализа в Слободском располагается на площади около 400 кв. метров и рассчитано на проведение заместительной почечной терапии у 40 пациентов. Для них созданы все необходимые условия. Установлено и подключено новое оборудование, в том числе 10 современных диализных аппаратов. В просторных залах установлены функциональные кресла-кровати, обеспечивающие комфортное пребывание пациентов в течение всего 4-часового сеанса процедуры. На данный момент в отделении планируется оказывать медицинскую помощь 37 пациентам из города Слободского и Слободского района, а также Нагорского и Верхнекамского районов.

Как отметил Игорь Васильев, главная цель открытия подразделений в районах области – сделать медицинскую помощь для пациентов с хронической почечной недостаточностью более доступной, чтобы они могли получать заместительную терапию рядом с местом проживания.

– Мы продолжаем важную работу по приближению услуг получения почечно-заместительной терапии жителям районов. Пациенты получают диализ на самом современном оборудовании бесплатно, – отметил Игорь Васильев. – Базовые услуги, такие как скорая помощь, санитарная авиация, гемодиализ и еще ряд других направлений оказания медицинской помощи должны быть государственными. Мы не отвергаем частной инициативы, но это является социальной гарантией оказания необходимой медицинской помощи и минимизирует риски, которые могут возникнуть у частной компании.

Как рассказал главный врач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников, в настоящее время отделение гемодиализа в Слободском полностью укомплектовано медицинским персоналом. Прием ведется в две смены с возможностью увеличения мощности подразделения для оказания диализной помощи 60 пациентам.

Житель города Слободского Сергей Копытов на гемодиализе больше двух лет. Говорит, что наблюдал за ходом проведения ремонта и неоднократно заходил сюда. Отмечает, что сделано многое, а главное – установлены новые аппараты. Еще один пациент Дамир Гибадулин также положительно оценивает работу нового отделения.

– Условия здесь созданы прекрасные, комфортно, стало лучше, чем было раньше, и медсестры золотые, – поделился мужчина.

По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, запланировано дальнейшее расширение сети государственных диализных центров в районах области. В настоящее время прорабатывается вопрос об открытии подразделения в Кирово-Чепецке.

Также в ходе визита в Слободской Игорь Васильев посетил поликлинику, которая обслуживает прикрепленное население – 9 000 человек. Медорганизация находится напротив недавно открывшегося отделения государственного гемодиализа. В этом медучреждении ранее на первом этаже размещалось частное отделение гемодиализа, а пациентам поликлиники приходилось подниматься на второй и третий этаж. Как отметил главный врач Слободской ЦРБ Анатолий Калинин, лифт в здании не предусмотрен, поэтому пациентам приходилось подниматься пешком, что вызывало значительные неудобства для пожилых людей и маломобильных граждан.