Георгий Семёнович – автор одного из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны – автомата ППШ.

Напомним, в Кировской области написана книга о Георгии Шпагине. Её автором стала Марина Пислегина — директор Вятскополянского исторического музея, в структуру которого входит единственный в России мемориальный дом-музей, посвященный знаменитому советскому конструктору.

3 мая в Вятских Полянах отпразднуют 125-летие Георгия Шпагина.

Расписание мероприятий

10 часов — у дома-музея имени Г. С. Шпагина (ул. Ленина, 1) состоятся митинг и презентация проекта-победителя президентского фонда культурных инициатив «ППШ: Победа. Память. Шпагин».

10 часов 40 минут — пройдёт возложение цветов к памятнику «ППШ – оружие Победы».

11 часов — у музея истории завода «Молот» (ул. Тойменка, 2а) состоится открытие экспозиции «Работа завода «Молот» в годы Великой Отечественной войны».

Экскурсии пройдут в 12 часов 30 минут, 13 часов 30 минут.

В экспозиции будут показаны инсталляции с историческими предметами, которые позволят погрузиться в жизнь рабочих завода, ощутить их вклад в Великую Победу.

Экскурсии пройдут в 12 часов 30 минут, 13 часов 30 минут. В экспозиции будут показаны инсталляции с историческими предметами, которые позволят погрузиться в жизнь рабочих завода, ощутить их вклад в Великую Победу. 14 часов — в парке Победы начнётся военно-историческая реконструкция боевых сражений 1945 года. Во время которой можно будет увидеть оружие и обмундирование времён Великой Отечественной. Реконструкцию покажет клуб «Фронт».

Фото: Владимир Бабушкин, Алексей Щелконогов