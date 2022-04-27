3 реки в Кировской области полностью освободились ото льда

На 27 апреля в Кировской области полностью очистились ото льда 3 реки: Молома, Кама и Черная Холуница. Об этом сообщает Кировский ЦГМС.

На ряде рек региона наблюдается редкий ледоход. Лед идет по Кобре, Летке, Лузе и – местами – по Вятке в районе Кирова и Нагорска. Также на большинстве рек отмечается подъем уровня воды. Он растет на 3-97 см в сутки.

На время паводка в Кировской области закрыто движение по 18 понтонным и деревянным мостам в 12 районах области: Белохолуницком, Зуевском, Даровском (3 моста), Кильмезском, Малмыжском, Нагорском (3 моста), Нолинском, Советском районах, Афанасьевском (2 моста), Верхнекамском, Лузском (2 моста) муниципальных округах и в Кирово-Чепецке.

На сегодня происшествий, связанных с весенним половодьем, не зарегистрировано. К прохождению паводка готовы все районы области.

Ранее мы писали, что на сегодня уровень воды в Вятке составляет 271 сантиметр.