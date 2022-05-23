3 важных вопроса про единую образовательную инфосистему в Кировской области

В Кировской области внедряется единая образовательная информационная система. Об этом сообщили в областном министерстве образования.

Зачем нужна единая образовательная информсистема?

Новый сервис станет заменой разрозненным информационным ресурсам с разным управлением и финансированием.

С помощью инфосистемы жители области смогут подавать документы в детский сад, в школу, в техникум, в колледж, в учреждения дополнительного образования в режиме «одного окна». Это упростит и ускорит процесс.

Также родители школьников и студентов получат дополнительные возможности. Так, система позволит формировать портфолио ребенка, на основе которого определяются приоритетные направления его развития.

Единая инфосистема поможет систематизировать документооборот и сократить объем отчетности для педагогов.

Как зарегистрироваться в единой инфосистеме?

Нужно оформить согласие на обработку персональных данных. Многие родители уже получили бланки и начали активно интересоваться в соцсетях, зачем они нужны. Отвечаем: согласие необходимо для регистрации в системе. Оно позволяет воспользоваться всеми ее возможностями.

А если я не согласен предоставлять персональные данные своего ребенка?

Данные детей и их родителей будут переданы только в минобразования Кировской области, органы местного самоуправления в сфере образования и оператору системы КОГАУ «Центр оценки качества образования». Больше посмотреть их не сможет никто.

При отсутствии согласия родителей данные детсадовца/школьника/студента не будут занесены в систему. Никаких негативных последствий это не несет.

По желанию родителей согласие может быть отозвано в любой момент.