30 апреля «Экомобиль» снова проедет по Кирову

В субботу 30 апреля «Экомобиль» отправится в очередной рейс по Кирову. На этот раз «автомобиль чистоты» поедет в нововятском направлении.

Расписание движения «Экомобиля» опубликовал регоператор «Куприт»:

с 11 до 12 часов – Елки-парк, улица Старославянская, 16 (на парковке у магазина «Глобус»),

с 12.30 до 13.30 – Нововятск, Советская, 85 (у магазина «Глобус»),

с 14 до 15 часов – Нововятск, Парковая, 24 (напротив магазина «Весна»).

Кировчане смогут сдать на переработку пластик с маркировками 1, 2, 4, 5, 6, макулатуру, алюминий и жесть. В «Экомобиль» будут принимать бутылки из-под воды, контейнеры для пищевых продуктов, пакеты, упаковку от косметики и туалетной бумаги, бутылки от шампуней и гелей для душа, банки из-под напитков и другой мусор. Всё вторсырье следует предварительно помыть и разделить на фракции.

Свои пожелания по поводу графика «Экомобиля» можно оставлять в комментариях в группе «Куприта» «ВКонтакте».

Фото: vk.com/sosedichp