30 новых школьных автобусов поедут в районы Кировской области

В рамках нацпроекта «Образование» Кировская область получила 30 новых школьных автобусов. Среди них – 14 «Газелей» и 16 «пазиков».

Автобусы отправятся в Опаринский, Лебяжский, Малмыжский, Вятскополянский, Подосиновский, Кикнурский, Яранский, Верхнекамский, Даровской, Фаленский, Немский, Пижанский, Куменский, Уржумский, Слободской, Зуевский, Кильмезский, Санчурский, Нолинский, Сунский и Кирово-Чепецкий районы.

Новые машины заменят старые, которые уже отслужили свой срок. «Просроченные» машины в хорошем состоянии могут быть переданы на пассажирские перевозки. Так, например, собираются сделать в Вятскополянском районе.

— За 10 лет автобус проехал около 40 тысяч километров. По правилам, детей на нем возить уже нельзя. Но машина в хорошем состоянии. И такой механизм передачи автобусов будет большим подспорьем для руководителей районов, — отметил глава Вятскополянского района Андрей Чернов.

Все автобусы оснащены ограничителями скорости и не смогут ездить быстрее 60 километров в час. Также в них имеются подножки для удобной посадки, места для крепления ранцев и мешков со второй обувью и обязательные ремни безопасности. На каждой машине установлены проблесковые маячки, тахографы и система экстренного реагирования «Эра-ГЛОНАСС».

На спецтранспорте дети смогут вовремя и с комфортом добираться до школы и домой. также школьники будут ездить на автобусах на соревнования, конкурсы и экскурсии.

Новые автобусы оценили губернатор Игорь Васильев и первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.

Глава области поздравил учителей, ребят и их родителей с таким замечательным новогодним подарком и отметил, что создание образовательной инфраструктуры – важный пункт в национальных целях.

– Вчера на заседании Госсовета президент России Владимир Путин достаточно много внимания уделил одной из национальных целей – развитию образования. Мы должны войти в десятку ведущих стран мира по качеству образования. Важная часть – создание инфраструктуры – строительство новых школ, получение таких великолепных автобусов, –сказал Игорь Васильев.

Как добавил Дмитрий Курдюмов, это не последние автобусы для нашего региона. В следующем году Кировская область планирует получить еще партию новых машин. По словам первого зампреда правительства, ежедневно на спецтранспорте ездят около 1700 школьников.

Ранее мы писали, что кировчан ждет большая транспортная реформа.