300 сотрудников примут в новый экотехнопарк в поселке Мирный

В Оричевском районе создают новое предприятие. Принимать персонал там начнут уже с февраля. Места готовы для 300 сотрудников.

В 2016 году после завершения уничтожения химоружия на объекте «Марадыковский» в посёлке Мирном проводилась ликвидация последствий деятельности комплекса. В безопасное состояние переведено 12 зданий и сооружений. На сегодняшний день все работы завершены.

В следующем году в поселке Мирный появится новое предприятие — экотехнопарк. На данный момент уже получено разрешение главгосэкспертизы на строительство производственно-технического комплекса. Новый комплекс подразумевает переработку различных промышленных отходов.

О новом предприятии шла речь на пленарном заседании общественной палаты Кировской области. На нём присутствовали заместитель председателя правительства Кировской области, министр внутренней политики Кировской области Андрей Лучинин и министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова.

С докладом выступил заместитель начальника по технологии и производству Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Владимир Мандыч. Он рассказал, что оба полигона, на которых велось захоронение отходов с объекта уничтожения химического оружия (УХО), практически заполнены. Принимать иные отходы эти объекты больше не будут. Они подлежат санации.

При создании нового предприятия важно сохранение кадрового состава бывшего объекта УХО и приём людей на работу на новое предприятие. Такую задачу ставил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, когда посетил объект в начале декабря. С февраля руководство экотехнопарка будет готово заключать трудовые договоры с персоналом. Всего планируется принять 300 человек.

Глава администрации Мирнинского городского поселения Ирина Смердова напомнила общественникам, что объект УХО являлся градообразующим для поселка. Поэтому говорить о развитии населённого пункта можно лишь при создании нового предприятия.

Фото: Александр Папырин