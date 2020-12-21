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Житель Кировской области устроил в своём дворе световое шоу

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Теперь мастер готовится участвовать в конкурсе, объявленном «Первым каналом».

Александра Липатникова из Котельнича знает вся область. Именно он несколько лет назад придумал традицию — создавать новогоднее настроение и радовать жителей Котельнича. Каждый год в декабре мужчина украшает свой дом на улице Пролетарской.

Житель Кировской области устроил в своём дворе световое шоу

Вот и в этом году без светомузыкального представления не обошлось. Мастер оформил свой дом разноцветными гирляндами, фонариками. Иллюминация мигает под музыку. Появились светящиеся арт-объекты.

Житель Кировской области устроил в своём дворе световое шоу

Настоящее световое шоу уже успели оценить местные жители. Иллюстрации появились в группе «[ТК] Типичный Котельнич».

Житель Кировской области устроил в своём дворе световое шоу

По сравнению с прошлым годом цветовая гамма полностью поменялась. Хозяин дома постоянно совершенствует свой проект.

Известно, что новогодний дом из Котельнича готовится участвовать в конкурсе «Первого канала». Федеральный телеканал ежегодно объявляет конкурсы креативных идей по подготовке к главному празднику года.

Ранее мы сообщали, что жители Кировской области увидели световой лес.

Фото: vk.com/vkotle

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Екатерина Сонина