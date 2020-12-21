Житель Кировской области устроил в своём дворе световое шоу

Теперь мастер готовится участвовать в конкурсе, объявленном «Первым каналом».

Александра Липатникова из Котельнича знает вся область. Именно он несколько лет назад придумал традицию — создавать новогоднее настроение и радовать жителей Котельнича. Каждый год в декабре мужчина украшает свой дом на улице Пролетарской.

Вот и в этом году без светомузыкального представления не обошлось. Мастер оформил свой дом разноцветными гирляндами, фонариками. Иллюминация мигает под музыку. Появились светящиеся арт-объекты.

Настоящее световое шоу уже успели оценить местные жители. Иллюстрации появились в группе «[ТК] Типичный Котельнич».

По сравнению с прошлым годом цветовая гамма полностью поменялась. Хозяин дома постоянно совершенствует свой проект.

Известно, что новогодний дом из Котельнича готовится участвовать в конкурсе «Первого канала». Федеральный телеканал ежегодно объявляет конкурсы креативных идей по подготовке к главному празднику года.

Ранее мы сообщали, что жители Кировской области увидели световой лес.

Фото: vk.com/vkotle