301 заявление о банкротстве поступило в арбитраж с начала года

За I квартал в Арбитражный суд Кировской области поступило 301 заявление о несостоятельности (банкротстве).

273 из них — в отношении граждан, остальные — в отношении юридических лиц.

В конце прошлого года завершилось действие моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Право на него имели организации и ИП, наиболее пострадавшие от распространения коронавируса. Они могли пользоваться рассрочкой, изменяя сроки исполнения обязательств.

Задачей моратория было помочь бизнесу и гражданам продолжить деятельность, сохранить имущество и рассчитаться с долгами.

За весь 2020-й год было зарегистрировано лишь 258 «банкротных» заявлений.