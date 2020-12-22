В Кировской области стартовал онлайн-флешмоб снеговиков

Его запустили победители регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье – 2020».

Все новогодние праздники продлится новогодний онлайн-флешмоб творческих студий «Театральный Снеговик». Запустили ее победители регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье – 2020» театр-студия «Алые паруса» и коллектив «Зурбаган». Ребята предложили своим коллегам сделать снеговика и подарить его друг другу. Из чего будет этот сказочный герой абсолютно не важно, как не важен и его размер.

После того, как помощник Деда Мороза будет готов, с ним нужно сделать снимок, который необходимо разместить в паблике Кировского ОДНТ с хэштегом #ТеатральноеПриволжье43.

12 января всех снеговиков соберут в единое видео для участников. Пока своих героев флешмоба прислали Медведский сельский ДК Нолинского района и Центр досуга и библиотечного обслуживания»Светловского сельпо Котельничского района.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области появился новогодний поезд.

Фото: vk.com/odnt43