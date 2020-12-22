С нового года шлагбаумы в кировских дворах будут под запретом

Через 10 дней начнут работать новые правила противопожарного режима.

Нововведения вызовут раздражение кировчан. Чтобы оградить свое парковочное место от «чужаков» они заплатили немалые деньги. Теперь же инспекторы МЧС вправе будут регулярно накладывать штраф или потребовать убрать заграждение, мешающее подъезду к зданию пожарной машины.

С нового года начнут действовать новые правила противопожарного режима, касающиеся как хозяев частного домовладения, так и владельцев квартир в многоквартирных домах. Они включают запрет сжигания мусора возле дома в частном секторе и несколько пунктов для городского жилья.

Так, нельзя захламлять чердаки и цокольные этажи зданий, устанавливать заграждения возле домов. А это значит что нужно или нанимать круглосуточную службу (охрану, консьержа, главного по дому), которая будет открывать шлагбаумы, рамки, сдвижные ворота для спецтехники или демонтировать их, либо все время проезд держать открытым, что равносильно демонтажу.

Пожарные объясняют это тем, что им некогда терять драгоценные минуты на поиск способа проезда к горящему объекту: машина должна беспрепятственно въезжать в любой двор и бригада сражу же приступить к ликвидации возгорания.

Ранее мы сообщали, что в Омутнинске при пожаре погиб мужчина.

Фото: ic.pics.livejournal.com