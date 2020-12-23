Вместе с оттепелью в Киров прилетят пьяные свиристели

Свиристели – яркие птички из отряда воробьиных, которые водятся в Кировской области. Наблюдать за ними лучше всего зимой, когда их нарядные хохолки заметны на белом снегу.

Имя они получили из-за своих песен, так похожих на звучание свирели. Их питание зависит от времени года. Летом и весной это насекомые и почки осокоря, а осенью и зимой – ягоды калины, рябины и шиповника.

Из-за этих ягод птицы порой попадают в неловкие ситуации. В периоды резких перемен погоды, когда оттепели сменяются заморозками, ягоды начинают бродить. Свиристели едят их и «пьянеют». Птицы теряют ориентацию в пространстве, летают «по кривой», могут врезаться в людей или в здания.

Как говорится на сайте Нургушского заповедника, в прошлые времена массовым падениям свиристелей приписывали некое мистическое значение.

Между тем, в Кировской области пьяных свиристелей видели уже не раз. Одну из «птичьих гулянок» наблюдали жители Кирово-Чепецка два года назад. Об этом сообщил портал «Город Ч».

По словам жительницы города, на рябину под окном прилетела стая птиц. За 10 минут они склевали все ягоды, а потом «начало происходить нечто невероятное».

— Птицы бросались на окна и падали на землю. Часть из них так и не смогла подняться, — пишет жительница города.

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