Кировстат изучил на что тратят своё время кировчане

Во всероссийском исследовании приняли участие почти тысяча жителей региона.

Свои наблюдения за хронометражом рабочих и выходных дней они сообщали с помощью специальной программы.

В результате подсчёта полученной информации выяснилось, что во время рабочей недели на трудовую деятельность мужчины тратят времени в 1,5 раза больше, чем женщины. А прекрасная половина большую часть времени расходует на ведение домашнего хозяйства, заботу о детях и пожилых родственниках – на это у них уходит в 2,5 — 3 раза больше времени, чем у мужчины.

В выходной день мужчины больше времени тратят на сон, заботу о своем внешнем виде, отдых и свободное время, а их спутницы больше ресурсов тратят на работу по дому.

Это изучение проводится для оценки материального и культурного уровня жизни россиян. Следующее такое обследование запланировано на 2024 год.

Фото: Nastroy.net, kirovstat.gks.ru

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