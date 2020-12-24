Кировчанам рассказали, как изменится стоимость проезда в 2021 году

В РСТ прокомментировали повышение стоимости проезда в Кирове. В правительстве Кировской области прошла пресс-конференция по поводу изменения тарифов для населения на 2021 год. Руководитель региональной службы по тарифам Максим Михайлов прокомментировал один из вопросов, волнующих кировчан – повышение стоимости проезда.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что проезд в областном центре может подорожать до 52 рублей.

Как сказал Максим Михайлов, это «нереальная цифра».

— На мой взгляд, такие расчеты не будут приняты. У нас единицы из населения по таким тарифам поедут. Год назад себестоимость перевозок составляла около 26 рублей.

По словам Максима Михайлова, стоимость проезда будет пересматриваться в январе-2021. Повышения (если оно будет) можно будет ожидать не ранее февраля.

Как подчеркнул руководитель РСТ, транспортный тариф не привязан к срокам, как коммунальный, и может пересматриваться в любое время года.