В Киров придёт мощный снегопад

Последние выходные 2020 года порадуют кировчан относительно теплой и снежной погодой. Конец недели отметится сильными снегопадами. Количество осадков может превысить норму, и к Новому году кировские улицы украсят большие сугробы.

25 декабря, в пятницу, в Кировской области ожидается до -6 градусов мороза. Ночью будет чуть холоднее – -7.

В субботу, 26 декабря, в Киров наконец-то придет снег! Температура воздуха и днем, и ночью будет одинаковой и составит -7 градусов. Остается только надеяться, что Киров не завалит снегом, как Москву. Ее жителей уже предупредили о пурге, ледяном ветре и снежных заносах, которые принесет циклон «Грета».

В воскресенье, 27 декабря, снегопад ослабеет и придет небольшое потепление. Днем будут комфортные для прогулок -4 градуса, ночью -6.

Ранее мы рассказывали о погоде в новогоднюю ночь – 2021.

Фото: Евгений Карепанов