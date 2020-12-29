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Жираф из кировского цирка сделал прогноз погоды на Новый год

Маргарита Барамзина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Говорят, что животные отлично ощущают перемены погоды и даже способны предсказывать их. Какую погоду обещают четвероногие на праздники – 2021? Об этом снял сюжет телеканал «Мир24».

В Омске живет бегемотиха Яна, которую давно называют местным синоптиком. Она очень быстро реагирует на капризы погоды и точно предсказывает все перемены. К похолоданию у Яны повышается аппетит, а также бегемотиха начинает чаще зевать. А это значит, что омичей ждет снежная и морозная погода.

Солидарен с бегемотихой и жираф Багир из кировского цирка — единственный дрессированный жираф в мире. Благодаря длинной шее он может ответить на любые вопросы, говорит дрессировщик. Сотрудники цирка давно научились «читать» питомца по повадкам. Жирафы точно так же, как, например, медведи, «знают» о грядущих переменах погоды. Если у них повышается аппетит, это означает, что грядут морозы.

Кроме Яны и Багира, свои прогнозы погоды сделали слон из Сочи и носорог из Твери. А что говорят синоптики? О том, какая погода будет в Кирове в новогоднюю ночь мы напишем завтра.

А посмотреть на жирафа Багира совсем скоро можно будет в кировском цирке, где наконец-то разрешили возобновить представления.

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Маргарита Барамзина