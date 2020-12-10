31 декабря в Кировской области объявлено выходным

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Игорь Васильев.

Радостную новость кировчанам сообщили 10 декабря, во время подведения итогов областного смотра-конкурса «Лучший работник по профессии 2020 года».

С просьбой сделать 31 декабря выходным к губернатору обратились работники профсоюзов. Глава региона пообещал, что положительное решение будет принято.

— Мы уже не в первый раз переносим рабочий день с 31 декабря на одну из суббот, чтобы последний день в году был выходным, — напомнил губернатор. — В этом году мы такое решение также обязательно примем.

Указ о переносе рабочего дня будет опубликован в ближайшее время.

Напомним, что ранее, пользуясь правом самостоятельно принимать решения по «новогоднему вопросу», 31 декабря объявили выходным в ряде регионов.

В число счастливчиков попали Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Костромская, Курская, Мурманская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Томская области, Камчатский и Ставропольский край, Татарстан, Чувашия и Крым.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области новогодние ёлки состоятся, но пройдут с ограничениями.