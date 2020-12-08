31 декабря всё-таки может стать выходным днём

Но не в этом году. Законопроект о переносе нерабочего дня с 8 января на 31 декабря рассмотрит Госдума. Инициатором стала партия ЛДПР.

Как написал в пояснительной записке глава комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов, «учитывая, что в 2022 и 2023 году 31 декабря выпадает на выходные дни, вступление в силу законопроекта предполагается с 31 декабря 2024 года».

По мнению авторов инициативы, перенос выходного на 31 декабря «позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни».

Между тем, 2 декабря пресс-секретарь президента Владимир Песков отметил, что регионы могут самостоятельно принимать решение о том, назначать ли 31 декабря нерабочим днём.

Ряд субъектов уже воспользовались этим правом. Так, 31 декабря объявлено выходным днем в Костромской, Томской, Волгоградской, Белгородской, Псковской, Рязанской и Мурманской областях, а также в Чувашии, Татарстане и Ставропольском крае.

Впрочем, стоит отметить, что в Кирове 31 декабря 2020 пока что официальный рабочий день. Как мы писали ранее, Госдума отклонила законопроект о назначении 31 декабря выходным.