С 31 июля до нового «Макси» в Кирове будут возить бесплатно

3 автобуса будут ходить до торгово-развлекательного центра со следующей субботы.

Их маршрут пройдет по центру города и его юго-западному району. Но все они будут заканчиваться у ТРЦ «Макси» на Луганской.

На сайте торговой сети уже опубликовано расписание, по которому будут следовать 3 автобуса. Начало их работы — 9:45, а последний автобус отправится от ТРЦ в 21:10.

Также ранее было анонсировано открытие в торгово-развлекательном центре нового кинотеатра. В группе «Макси» «ВКонтакте» сообщали, что он начнет работу в конце лета.

Напомним, ТРЦ «Макси» на Луганской открылся 1 марта этого года. Это событие стало главным в дайджесте региональных инвестиционных новостей журнала «Инвест-Форсайт». В издании рассказали, что этот инвестиционный проект создал более тысячи новых рабочих мест и открыл новые возможности для малого и среднего бизнеса Кировской области.