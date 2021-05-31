31 мая губернатор Кировской области Игорь Васильев отмечает юбилей

Сегодня 60-летие отмечает губернатор Кировской области Игорь Васильев. «Кировская правда» и «Вятский издательский дом» от души поздравляют Игоря Владимировича с этой датой, искренне желая крепкого здоровья и энергии ещё на много лет вперёд!

Игорь Васильев в регионе почти пять лет, за которые Кировская область успела стать для него действительно родной и близкой. За это время главой региона многое сделано и в экономике, и в сельском хозяйстве, и в социальной политике. Появляются новые современные предприятия, меняется в лучшую сторону инвестиционный климат и сокращается госдолг. В строй введены 24 новых детских садика, а новые школы впечатляют своим современным оснащением.

Также регион активно включился в работу по национальным проектам. В области ремонтируются и строятся дороги, совершенствуется региональная медицина. Перечислять можно многое и долго! Мы же ограничимся лишь несколькими цифрами-слайдами и пожелаем дальнейшей реализации планов, которые делают жизнь земляков лучше — здесь и сейчас.