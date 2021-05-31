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31 мая губернатор Кировской области Игорь Васильев отмечает юбилей

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Сегодня 60-летие отмечает губернатор Кировской области Игорь Васильев. «Кировская правда» и «Вятский издательский дом» от души поздравляют Игоря Владимировича с этой датой, искренне желая крепкого здоровья и энергии ещё на много лет вперёд!

Игорь Васильев в регионе почти пять лет, за которые Кировская область успела стать для него действительно родной и близкой. За это время главой региона многое сделано и в экономике, и в сельском хозяйстве, и в социальной политике. Появляются новые современные предприятия, меняется в лучшую сторону инвестиционный климат и сокращается госдолг. В строй введены 24 новых детских садика, а новые школы впечатляют своим современным оснащением.

Также регион активно включился в работу по национальным проектам. В области ремонтируются и строятся дороги, совершенствуется региональная медицина. Перечислять можно многое и долго! Мы же ограничимся лишь несколькими цифрами-слайдами и пожелаем дальнейшей реализации планов, которые делают жизнь земляков лучше — здесь и сейчас.

31 мая губернатор Кировской области Игорь Васильев отмечает юбилей

31 мая губернатор Кировской области Игорь Васильев отмечает юбилей

31 мая губернатор Кировской области Игорь Васильев отмечает юбилей

31 мая губернатор Кировской области Игорь Васильев отмечает юбилей

31 мая губернатор Кировской области Игорь Васильев отмечает юбилей

31 мая губернатор Кировской области Игорь Васильев отмечает юбилей

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