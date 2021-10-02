33-летняя кировчанка получила 5 лет за продажу наркотиков

Суд вынес приговор 33-летней жительнице Кирова, обвиняемой в приобретении, хранение и сбыте наркотических средств. Об этом сообщает областная прокуратура.

В ходе следствия было установлено, что женщина была активным потребителем запрещенных веществ. В марте прошлого года кировчанка нашла в своей машине пакетик с наркотиком, оставленный ее знакомым. Большую часть пакетика женщина сохранила до задержания, а часть продала своему приятелю.

Суд признал женщину виновной по двум статьям УК. С учетом прошлой судимости женщину приговорили к 5 годам лишения свободы. Кировчанка обжаловала приговор, однако апелляция была отклонена. Приговор вступил в силу.