Решение по судье Чепурных оставили без изменений

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела жалобу Марата Чепурных, бывшего судьи Ленинского районного суда Кирова.

Он оспаривал решение квалификационной коллегии судей Кировской области, которая 31 января прошлого года досрочно прекратила его полномочия за предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе. Судья, в частности, «забыл» указать несколько банковских счетов и две квартиры. Ранее к Чепурных уже возникали претензии по этому вопросу, но тогда он отделался предупреждением.

Сам Чепурных на заседании Высшей квалификационной коллегии не присутствовал. Он сообщил, что живет в деревне, где дорога занесена снегом, и нет связи, и попросил заседание перенести.

«Он фактически скрывается от нас по понятным причинам, мы не знаем, в какой деревне, заметенной снегом, он сейчас проживает, но могли бы обеспечить его участие», – прокомментировал это представитель квалификационной коллегии региона.

Высшая квалификационная коллегия оставила решение без изменения.

Как напоминают в пресс-службе областного суда, в 2019 году Чепурных стал фигурантом скандала, когда возвращался с женой после свадьбы. Его машину остановили сотрудники ДПС, Чепурных находился за рулем, но после остановки поменялся местами с женой — она была на пассажирском кресле.