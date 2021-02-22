В правительстве подсчитали выплаты на детей-сирот за прошлый год

Более 249 млн рублей в прошлом году перечислено детям-сиротам Кировской области на ежемесячные выплаты.

Деньги предусмотрены за счет средств областного бюджета приёмных и в семьях опекунов, так же как и ежемесячное вознаграждение приемным родителям.

Поддержку получили 2687 несовершеннолетних, средняя выплата по области составила 7725 рублей в месяц. На поддержку еще 616 приемным родителям направили около 62 млн рублей, в среднем по 8387 на каждого.

Почти столько же направили на компенсации родительской платы за детские сады; причём на первого ребенка выдали по 3800 рублей, на второго 6600, а на третьего 3200.