Цветы к мемориалу на 23 февраля

Губернатор Игорь Васильев и члены правительства области возложили цветы к памятнику воинам-кировчанам у Вечного огня на Набережной Грина в Кирове.

Помимо первых лиц в возложении цветов к мемориалу приняли участие представители силовых структур, общественных организаций, вятские казаки. Как отметил Игорь Владимирович, в день Защитника Отечества хочется вспомнить сильных и мужественных людей, защищавших Родину в разные времена. Достойное место среди них занимают и вятские герои, участники Великой Отечественной, а также те, кто не жалел себя, работая в годы войны в тылу.

Помимо возложения цветов в Кирове запланированы и другие мероприятия, посвящённые празднику 23 февраля. Одно из них — встреча губернатора с представителями областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» в Доме Витберга.