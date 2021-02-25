Главная > Новости > 20 кировских родителей наказали за плохое воспитание детей

20 кировских родителей наказали за плохое воспитание детей

Наталья Дмитриева Новости, Общество

Всего же на последней комиссии ПДН рассматривали 43 истории кировских неблагополучных семей.

Юристы, психологи, работники центра занятости, а также сотрудники правоохранительных ведомств обсуждали, как помочь кировчанам, которые не справляются с родительскими обязанностями. Всего на рассмотрении межведомственной комиссии было 43 случая, произошедших за последний месяц.

В результате было решено привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 20 жителей областного центра. Одну семью обязали заплатить штраф за то, что их сын был замечен курящим табачные изделия в общественном месте.

Остальным семьям были даны рекомендации и советы, как выйти из затруднительных ситуаций. Была оказана социальная поддержка и проведены консультации врача-нарколога и психолога.

Напомним, 22 февраля в Лянгасово прохожие нашли в сугробе грудного ребенка. Малыш замерз и плакал. Оказалось, что он лежал рядом с матерью. Сейчас оба находятся в больнице. Полицейские проводят проверку.

Фото: admkirov.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Наталья Дмитриева