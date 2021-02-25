20 кировских родителей наказали за плохое воспитание детей

Всего же на последней комиссии ПДН рассматривали 43 истории кировских неблагополучных семей.

Юристы, психологи, работники центра занятости, а также сотрудники правоохранительных ведомств обсуждали, как помочь кировчанам, которые не справляются с родительскими обязанностями. Всего на рассмотрении межведомственной комиссии было 43 случая, произошедших за последний месяц.

В результате было решено привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 20 жителей областного центра. Одну семью обязали заплатить штраф за то, что их сын был замечен курящим табачные изделия в общественном месте.

Остальным семьям были даны рекомендации и советы, как выйти из затруднительных ситуаций. Была оказана социальная поддержка и проведены консультации врача-нарколога и психолога.

Напомним, 22 февраля в Лянгасово прохожие нашли в сугробе грудного ребенка. Малыш замерз и плакал. Оказалось, что он лежал рядом с матерью. Сейчас оба находятся в больнице. Полицейские проводят проверку.

Фото: admkirov.ru