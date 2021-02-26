В поселке Гирсово освятили новую церковь

Ее поставили по быстровозводимой технологии.

В короткие сроки окончено создание долгожданной церкви Иконы Почаевской Божией Матери поселка Гирсово. На этой неделе ее настоятель иерей Иоанн Милюшин провел освящение купола, после чего он был торжественно воздвигнут на свое место.

Теперь осталось провести внутреннее оснащение церкви необходимыми для проведения службы атрибутами и дождаться, когда привезут иконостас.

Ранее мы писали, что близится к завершению внешняя отделка Спасского собора, построенного в XVIII веке.

Фото: vyatskaya-eparhia.ru