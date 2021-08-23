36,5 тыс. кировчан работают в режиме неполной занятости

Кировстат предоставил данные о неполной занятости и движении работников организаций в апреле — июне 2021 года.

Согласно данным ведомства, во II квартале 36,5 тыс. человек трудились в режиме неполной занятости. Это на 10% больше, чем в I квартале.

12,6 тыс. человек перевели на неполное рабочее время, 21,6 тыс. получили отпуск без сохранения зарплаты.

За апрель — июнь принято на работу 18,2 тыс. человек, в т.ч. 800 — на дополнительно введенные места.

Уволено 24,6 тыс. человек (17,9 тыс. — по собственному желанию, 1,2 тыс. — по соглашению сторон, 300 — человек в связи с сокращением численности).

Фото kirovstat.gks.ru