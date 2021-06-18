36 кировчан лишились свободы за повторную езду в состоянии опьянения

По данным ГИБДД эти показатели лучше прошлогодних – число «пьяных» аварий сократилось на 25,4%.

В Кировской области с начала года произошло 47 аварий с участием водителей в состоянии опьянения. Жертвами их беспечности стали 8 человеческих жизней и еще 65 кировчан получили в них серьезные травмы. Хотя они и происходят не на трассах, а в городах и поселках, но тяжесть последствий у них выше, чем на загородных дорогах. Автоинспекторы даже определили самое опасное время: в воскресенье с 17 до 20 часов.

Несмотря на все просьбы думать о безопасности участников дорожного движения и сообщать о пьяных за рулем, сотрудники ГИБДД каждый день регистрируют от 5 до 10 нетрезвых водителей. С начала года их насчитали 1285 человек. Сейчас таким гражданам грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом от 1,5 до 2 лет.

В случае повтора этого правонарушения предусмотрено уголовное наказание. За минувший период текущего года автоинспекторы остановили 223 водителя, лишенных права управления транспортом за пьяную езду. Больше всего таких нарушителей в областном центре – 84 человека, в районах области всего 139 таких фактов, в том числе в Слободском районе – 21, Котельничском районе – 21 и в Кирово-Чепецком – 13. За это 108 человек отправили на обязательные работы, 36 водителей лишились свободы на срок от 4 месяцев до 2 лет. Еще 70 дел находится на рассмотрении в суде. Оправдательных приговоров нет.