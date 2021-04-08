36 процентов россиян считают налоги слишком большими

ВЦИОМ провел опрос граждан России на предмет действующих налогов. О результатах исследования сообщает «Экономика сегодня».

По данным опроса, 36 процентов граждан страны считают действующие налоги чрезмерными. Большинство россиян, выбравших такой вариант ответа, относятся к категории «молодежь» — от 25 до 34 лет. И лишь четверть – пенсионеры в возрасте 60+.

Более половины респондентов назвали действующие сборы «достаточными». Как недостаточные их оценил лишь 1 процент опрошенных.

В сравнительном отношении большинство участников опроса отметили, что платят так же, как и их знакомые (49 процентов). 7 процентов респондентов, по их собственной оценке, платят больше знакомых, а 14 процентов – меньше.

Ранее в Кировской области составили рейтинг самых крупных налогоплательщиков региона.