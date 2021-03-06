Кировсстат посчитал мужские траты на 8 марта

Если вы еще не выбрали подарки для любимых дам, стоит заглянуть в список, предложенный ведомством.

Самый ожидаемый и привычный вариант на весенний праздник – это цветы! Стоимость этого презента будет зависеть от фантазии флориста и ваших финансовых возможностей. В среднем за букет из пяти цветов обойдется 630 рублей.

Еще один желанный многими дамами подарок – парфюм. Отправляться за ним лучше в компании той, кому он предназначен, чтобы не ошибиться в выборе аромата. В среднем 100 мл туалетной воды обойдется в 2271 руб..

Можно обновить любимой гардероб: новое платье (2625 руб.), туфли (4125 руб.), сумочку из натуральной кожи (5678 руб.), шубка (54286 руб.).

Если ваша избранница любитель светских мероприятий, пригласите ее в театр (билеты на двоих — 800 руб.) или в кино (два билета за 400 руб.), а после посетите ресторан (средний чек 2291 руб. за одного).

Старшее поколение можно отправить в санаторий (день пребывания — 3032 рубля), дочку — новым смартфоном (9740 руб.) с блютуз наушниками (2131 руб.).

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