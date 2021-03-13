Полярное сияние добралось аж до Кирова и Слободского

В ночь на 13 марта даже жители окрестностей Кирова могли наблюдать северное сияние.

Минувшей ночью жители Кировской области даже в её центре наблюдали либо могли видеть полярное сияние, добравшееся до наших широт. Например, в окрестностях деревне Косолаповы Слободского района и даже областного центра. Фото опубликовали астрономы и метеорологи любители в соцсети «В контакте».

Как они поясняют в своих пабликах, через полярную область Солнца сейчас проходит небольшая корональная дыра, которая получила условный номер CH998, из которой в сторону Земли отправился поток более быстрого чем обычно солнечного ветра скоростью около 500 км/с. Поток заряженных частиц спровоцировал малую геомагнитную бурю класса G1 (Kp=5). Сияние зеленоватого цвета отчётливо наблюдалось низко над северной частью горизонта в виде яркой дуги.

Фото А. Сыкчина (на заставке), А. Лутошкина (в тексте).