Вятская дымка вдохновила российского дизайнера на создание новой коллекции

Дизайнер Алёна Ахмадуллина сделала ее изюминкой своей онлайн-презентации 3D-коллекции, созданной к 20-летию бренда.

На сайте Ахмадулиной сообщается, что наша дымковская барыня стала музой, вдохновившей автора на создание юбилейной коллекции. В презентации были представлены дутые платья-пуховики, сарафаны, объемные стеганые кокошники и платки.

Алёна представила яркие дымковские мотивы на фоне будущего, которое выглядит как минималистические песчаные пейзажи, где нет человека. Даже нашу игрушку, которая хранит тепло рук мастерицы, ее лепившей и расписывавшей, создает компьютер. Таким образом дизайнер хочет напомнить об истоках, народных традициях и заявить о наступлении техногенной культуры, в которой, чтобы сохранить идентичность, люди обращаются к историческому прошлому и народным традициям.

Эти яркие наряды, имеющие гипертрофированные объемы и сложные детали, уже выложили в онлайн-магазин Akhmadullina. Каждое платье Дымковской коллекции оценено в 15 тысяч рублей.

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Фото: akhmadullina.ru