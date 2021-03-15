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Вятская дымка вдохновила российского дизайнера на создание новой коллекции

Наталья Дмитриева Культура, Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Дизайнер Алёна Ахмадуллина сделала ее изюминкой своей онлайн-презентации 3D-коллекции, созданной к 20-летию бренда.

На сайте Ахмадулиной сообщается, что наша дымковская барыня стала музой, вдохновившей автора на создание юбилейной коллекции. В презентации были представлены дутые платья-пуховики, сарафаны, объемные стеганые кокошники и платки.

Вятская дымка вдохновила российского дизайнера на создание новой коллекции

Алёна представила яркие дымковские мотивы на фоне будущего, которое выглядит как минималистические песчаные пейзажи, где нет человека. Даже нашу игрушку, которая хранит тепло рук мастерицы, ее лепившей и расписывавшей, создает компьютер. Таким образом дизайнер хочет напомнить об истоках, народных традициях и заявить о наступлении техногенной культуры, в которой, чтобы сохранить идентичность, люди обращаются к историческому прошлому и народным традициям.

Вятская дымка вдохновила российского дизайнера на создание новой коллекции

Эти яркие наряды, имеющие гипертрофированные объемы и сложные детали, уже выложили в онлайн-магазин Akhmadullina. Каждое платье Дымковской коллекции оценено в 15 тысяч рублей.

Вятская дымка вдохновила российского дизайнера на создание новой коллекции

Ранее мы сообщали, что весенняя одежда в Кирове подорожала на 25 процентов.

Фото: akhmadullina.ru

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Наталья Дмитриева