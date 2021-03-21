В Уржуме подвели итоги конкурса «Супер-бабушка»

По традиции (к сожалению, 2020 год стал исключением из-за пандемии) в Уржуме в течение 6 лет проводится конкурс «Супер-бабушка».

Нынче его организаторами стали руководители общественных объединений Л. Н. Мачихина (организация ветеранов), Н. В. Нелюбина (общество инвалидов) и Л. М. Перевозчикова (Союз пенсионеров). Чтобы один женский праздник не накладывался на другой, конкурс проводится через две недели.

Если в предыдущие годы в своём мастерстве состязались только городские умелицы, то в этом их место заняли представительницы из Уржумского сельского поселения.

В семи конкурсах участвовали замечательные бабушки, показывая различные грани своих многочисленных талантов. Кстати, две участницы ещё продолжают трудовую деятельность в детском саду и школе.

Чтобы и зрители не скучали, директор музейно-выставочного центра К. Л. Ямщикова – ведущая мероприятия, организовывала и с ними различные развлечения. В зале, как и на сцене, были тоже в основном женщины-пенсионерки, которые нахваливали участниц и отгадывали загадки, вспоминали героев русских народных сказок и читали стихи. В перерывах между конкурсами самодеятельные сельские артисты исполняли знакомые всем песни, которые зрители охотно подхватывали, и зал становился уже некоторым подобием хора.

Но всё-таки главное представление развернулось на сцене МВЦ. Жаль, что из-за болезни в конкурсе приняло участие всего 4 бабушки. Но зато какие! В каждой номинации жюри выбрало лучшую. Например, Л. Г. Прилепская (село Цепочкино) не только интереснее других рассказала сказку «Колобок», но ещё и показала её с помощью пальчиковых кукол. Лучшей мастерицей единогласно была признана Т. И. Смирнова (село Архангельское). Мудрее других стала Т. Г. Семячкина (посёлок Андреевский). В кулинарном мастерстве не было равных Л. А. Финеевой (деревня Русское Тимкино), которая обеспечила своими рецептами представленных блюд не только членов жюри, но и большинство зрителей. А различных вкусняшек женщин-кулинаров досталось попробовать многим.

С помощью голосования зрителей была названа самая суперская бабушка. Ею стала Лидия Григорьевна Прилепская. О ней расскажу чуть подробнее, хотя пришедшие на конкурс в «Визитной карточке» познакомились с каждой бабушкой-участницей персонально.

Лидия Григорьевна, несмотря на свои 74 года, ведёт активный образ жизни. Она, не просто постоянная участница ежегодного районного конкурса «Ветеранское подворье», но и неоднократная его победительница в различных номинациях. Пенсионерка в идеальном порядке содержит большущий сад-огород, много времени тратит и на выращивание цветов. А дом у неё – загляденье! Он украшен сотнями пластмассовых пробок от «полторашек» из-под различных напитков (думаю, что об этом чуть позже можно написать и отдельную заметку). Часто женщина ездит в паломнические поездки по святым местам, а то и просто на экскурсии в другие города России. Большое внимание уделяла внучке, которая рано осталась без матери. Она и стихи прочитать, и песню спеть, и о прошлом рассказать мастерица.

Как и в большинстве проводимых в Уржумском районе ветеранских мероприятий, поддержку и в этом оказал директор благотворительного фонда «Наследие Вятки» Павел Валерьевич Гуртов. Женщинам-участницам конкурса было приятно получить в награду тёплые пледы и дипломы победительниц в различных номинациях.

Владимир Шеин, зритель, член бюро Уржумской организации ветеранов.

Фото автора.