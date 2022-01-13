38 месяцев составил средний срок погашения ипотеки в России

Об этом свидетельствуют данные за последние 11 лет ОКБ с исключенными кредитами рефинансирования, утверждают «Ведомости». В сентябре 2021-го средний срок ипотеки достиг исторического максимума в 20 с половиной лет, судя по статистике предыдущих 9 месяцев.

При этом среди взявших ипотеку до 2016 года 70% закрыли её в среднем за 48 месяцев, 89% – за 52, а из бравших в 2016-м – более 60% за 33. Каждый четвертый заёмщик 2017-21 годов справился с выплатой в среднем на 16,4 месяца. Причем, чем позже брали кредит, тем быстрее выплачивали.

По мнению экспертов, короткие сроки погашения ипотеки не всегда связаны с большими заработками заемщиков. Чаще способствует продажа старого или наследованного жилья, а по итогам опроса Райффайзенбанка, почти половина клиентов рассчитывают на налоговый вычет за покупку квартиры для этого. В среднем они выплачивали ипотеку вдвое быстрее установленного изначально срока.

«АНБ» ссылается на прогнозы экспертов, согласно которым к 1 мая средневзвешенная ставка составит 10,5% годовых на вторичном рынке и чуть ниже на первичном – за счет собственных программ застройщиков. Другие федеральные СМИ вчера также сообщали об ожиданиях роста цен на недвижимость из-за инфляции. Что касается Кировской области, то сотрудник Кировстата на днях в радиоэфире сообщил, что за 9 месяцев прошлого года цены на жильё в кировских новостройках выросли на 17%, а на «вторичку» – на 9%.