Коронавирус в области: еще 84 заразились за сутки

В кировском облминздраве и оперативном штабе обновили статистику по заболеваемости коронавирусом за сутки.

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировано 84 новых зараженных COVID-19, здоровыми выписаны 118 человек. Амбулаторно лечатся 2529 пациентов, стационарно от коронавируса – 1304. Большинство с пневмониями, 90 находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, каждый десятый на искусственной вентиляции легких. На вчерашний день умершими числятся 327 жителей области.

Также за сутки в лабораториях провели 2503 исследования на коронавирус, 191 – на компьютерных томографах. Бригады скорой медицинской помощи выезжали на 1405 вызовов.