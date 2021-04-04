Оричи снова кусаются

В Оричевском районе произошло новое ЧП с участием бродячей собаки.

Позавчера в Оричах произошел новый случай нападения собаки на ребенка. На этот раз пострадал 9-летний мальчик. По словам его мамы, собака прокусила куртку и разорвала руку. Ребёнок сильно испугался, ему назначили уколы от бешенства. Подано заявление в полицию, собаку и хозяина пока не нашли.

Напомним, ранее от нападения неизвестной собаки на улице пострадала несовершеннолетняя девочка. Ребенок не пострадал, но животное разорвало одежду. Прокуратура тогда организовала проверку, которая подтвердила факт происшествия, а также установила, что отлов бесхозяйных животных «фактически не проводится, муниципальный контракт на проведение соответствующих работ отсутствует, аукцион не объявлен». Главе администрации района внесено представление об устранении нарушения.

При обнаружении животного без владельца гражданам необходимо позвонить по телефону единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования — ЕДДС. Его можно найти на сайте: https://gji.kirovreg.ru/telefony-edds.php?clear_cache=Y

В городе Кирове телефон ЕДДС — 76-00-00.

Фото — big-rostov.ru