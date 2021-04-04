Игорь Васильев прокомментировал происшествие в спортманеже «Вересники»

Губернатор поручил провести проверку по поводу обрушения потолка в СК «Вересники» во время соревнований.

По факту происшествия в легкоатлетическом манеже «Вересники», где произошло разрушение кровли размером 5 на 4 метра, глава региона дал поручение всем ответственным органам провести детальную проверку произошедшего.

«Главное, что пострадавших среди детей и взрослых, которые в этот момент находились на соревнованиях, нет, — написал губернатор Кировской области Игорь Васильев на личной странице в соцсети. — Учитывая снежную зиму и частые перепады температур этой весной также поручил провести проверку кровель всех спортивных объектов региона. Кроме того, детали произошедшего в ближайшее время обсудим с собственником здания ООО «Газпром Инвестгазификация», у которого правительство области арендует здание манежа, для незамедлительного принятия мер реагирования».

Как известно, сегодня в легкоатлетическом манеже «Вересники» проходил легкоатлетический фестиваль «Юный динамовец». Во время забега небольшая часть кровли обрушилась, вода пролилась на беговые дорожки. Предварительной причиной называют деформацию кровли под тяжестью мокрого снега и воды. Эксплуатация спортзала приостановлена.

Напомним, ранее по подозрению в получении взяток от строительной фирмы был задержан заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Остапчук.

Фото ГУ МЧС.