В «Т Плюс» объяснили задержку ликвидации двухмесячного «гейзера» на Солнечной в Кирове

В соцсетях появилось видео потоков кипятка, льющегося в Кирове на землю два месяца.

Сравнил с гейзерами кировчанин снятые им потоки горячей воды около дома 55 по ул. Солнечной в областном центре. «Вот так всё вода бежит два месяца, а за это тепло мы платим», — говорит он на видео, размещенном в одном из крупных пабликов города в соцсети. Показал также и место утечки из трубы.

«Произошел дефект сальника на компенсаторе. Если сейчас менять, придется оставить целый микрорайон без горячей воды на сутки. Поэтому работы по замене отложены на завершение отопительного сезона, — ответил пресс-секретарь «Т Плюс» Олег Прохоренко. И заверил, что местным жителям не придется оплачивать потери от утечки: «В данном случае любые потери – убытки компании. Но здесь приходится выбирать из двух зол меньшее».