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4 апреля в Кирове начинается выдача направлений в детские сады

Юлия Зорина Общество, Главное, Новости

В понедельник, 4 апреля, в Кирове стартует выдача направлений в детские сады. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

По плану, количество мест в детских садах на 2022-2023 учебный год составит почти 12 тысяч. Путевки получат родители детей от 2 лет и старше. График их выдачи можно найти на  сайте https://kirovedu.ru.

По предварительной информации, мест хватит всем детям от 2 до 7 лет. При этом в департаменте уточняют, что в садики по месту жительства смогут пойти не все дошколята.

Напомним, что заявление о приеме в детский сад можно подать:

  • через портал kirovedu.ru,
  • через портал госуслуг www.gosuslugi.ru.

Чтобы подать заявление, нужно:

  • зайти в личный кабинет,
  • в разделе «Категории услуг» выбрать категорию «Семья и дети»,
  • выбрать услугу «Запись в детский сад»,
  • заполнить форму заявления.

Ранее мы писали, что с 1 апреля стартует прием заявлений в 1-е классы школ.

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Юлия Зорина