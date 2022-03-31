4 апреля в Кирове начинается выдача направлений в детские сады

В понедельник, 4 апреля, в Кирове стартует выдача направлений в детские сады. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
По плану, количество мест в детских садах на 2022-2023 учебный год составит почти 12 тысяч. Путевки получат родители детей от 2 лет и старше. График их выдачи можно найти на сайте https://kirovedu.ru.
По предварительной информации, мест хватит всем детям от 2 до 7 лет. При этом в департаменте уточняют, что в садики по месту жительства смогут пойти не все дошколята.
Напомним, что заявление о приеме в детский сад можно подать:
- через портал kirovedu.ru,
- через портал госуслуг www.gosuslugi.ru.
Чтобы подать заявление, нужно:
- зайти в личный кабинет,
- в разделе «Категории услуг» выбрать категорию «Семья и дети»,
- выбрать услугу «Запись в детский сад»,
- заполнить форму заявления.
Ранее мы писали, что с 1 апреля стартует прием заявлений в 1-е классы школ.