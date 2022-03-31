4 апреля в Кирове начинается выдача направлений в детские сады

В понедельник, 4 апреля, в Кирове стартует выдача направлений в детские сады. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

По плану, количество мест в детских садах на 2022-2023 учебный год составит почти 12 тысяч. Путевки получат родители детей от 2 лет и старше. График их выдачи можно найти на сайте https://kirovedu.ru.

По предварительной информации, мест хватит всем детям от 2 до 7 лет. При этом в департаменте уточняют, что в садики по месту жительства смогут пойти не все дошколята.

Напомним, что заявление о приеме в детский сад можно подать:

через портал kirovedu.ru,

через портал госуслуг www.gosuslugi.ru.

Чтобы подать заявление, нужно:

зайти в личный кабинет,

в разделе «Категории услуг» выбрать категорию «Семья и дети»,

выбрать услугу «Запись в детский сад»,

заполнить форму заявления.

Ранее мы писали, что с 1 апреля стартует прием заявлений в 1-е классы школ.