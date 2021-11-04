4 ноября на кировской телебашне включат праздничную подсветку

Сегодня кировчане отмечают самый молодой праздник с многовековой историей.

4 ноября празднуется День народного единства. Праздник призван напомнить о событиях 1612 года, когда страна объединилась против иноземных захватчиков. Ополчение, которым руководили староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский освободили страну от польских интервентов. Тогда народное ополчение доказало, что сила — в единстве.

В честь праздника в Кирове огнями засияет самое высокое сооружение в Кирове — городская телебашня. Это 9 уровней прожекторов. 36 светильников обеспечивают яркую подсветку, которую видно из разных частей областного центра.

Как уточнили в региональном правительстве, иллюминацию включат в 16 часов. Она будет радовать горожан до трёх часов ночи.

Ранее мы сообщали, что губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил жителей региона с Днём народного единства.

Фото из открытых источников