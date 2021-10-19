4 ноября в Кировской области пройдет Ночь искусств

Кировская область традиционно присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она состоится 4 ноября и пройдет под девизом «Искусство объединяет».

Из-за непростой эпидемиологической ситуации Ночь искусств – 2021 пройдет в смешанном формате. Часть мероприятий будет перенесена в онлайн. Ожидается, что это только оживит акцию.

В программе предусмотрены встречи с деятелями искусства, различные мастер-классы, экскурсии и концерты. Пользователи соцсетей смогут присоединиться к акции, выложив публикации с хештэгами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.

Программа акции «Ночь искусств» — 2021 в Кировской области размещена на сайте Культура.РФ.