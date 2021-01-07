4 района и центр Кирова очищены от мусора

«Куприт» сообщил о стабилизации «мусорной ситуации» в ряде районов города.

Как рассказали в пресс-службе регионального оператора, в праздничные дни количество отходов традиционно возрастает. По некоторым данным, оно становится втрое больше обычного. По данным на 6 января, в Кирове вывозится в среднем 350 тонн отходов в день. А общий объем мусора, вывезенный с начала 2021 года, уже превысил 2000 тонн.

На сегодняшний день для более эффективной уборки мусора на улицы города выведена спецтехника, принадлежащая «Гордормостстрою». А штат «Куприта» увеличен – с начала года на работу приняты 27 новых сотрудников, из числа которых сформированы 9 экипажей. Вновь принятые работники убирают мусор в ночное время суток.

На данный момент практически решена проблема с отходами в Лянгасово, Нововятском районе, Метрограде, а также в Чистых прудах. Очищен от мусора и центр города.

«Куприт» по-прежнему принимает жалобы о переполненных контейнерах от кировчан и жителей районов области по телефону «горячей линии» (8332) 63-16-11. Каждое сообщение оперативно отрабатывается. Отчет об очищенных площадках публикуется в группе «Куприта» с хэштегом #КупритЧелленджКиров.

Напомним, что на 2021 год выделено более 20 миллионов рублей на закупку новых контейнеров. Первые контейнеры уже появились в районах области. О замене старых баков на новые сообщает газета «Шабалинский край».