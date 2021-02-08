40 кошек и другие. Кировчанам рассказали, как правильно содержать животных

Закон, которого ждали

1 января в силу вступил федеральный закон об ответственном обращении с животными. Новые (а точнее наконец-то закрепленные в законе) правила вызвали огромный резонанс в обществе. На острые вопросы ответили начальник управления ветеринарии Кировской области Сергей Чучалин и главный государственный ветеринарный инспектор по городу Кирову Татьяна Виноградова.

4 февраля во исполнение федерального закона правила содержания и защиты домашних животных в Кировской области были подписаны председателем правительства Александром Чуриным. Как отметил Сергей Чучалин, принятый закон положил начало новой сфере нормативно-правового регулирования в области обращения с животными.

— Это базовый закон. Ранее эта сфера ни за кем была не закреплена и законодательно не урегулирована, — сказал он.

Ежегодно в ветеринарное ведомство поступает более 1,5 тысяч обращений как по поводу жестокого обращения с животными, так и о по поводу несоблюдения порядка их содержания. При создании Правил власти попытались учесть все острые моменты, требующие регулирования. Глава ветеринарного ведомства подчеркнул, что все принятые нормы вписываются в закон и поддерживаются жителями.

Ничего нового в правилах нет. Основное требование — содержать своих питомцев не в ущерб другим жителям. Все прочие лишь законодательно закрепляют уже известные «выгуливать на поводке», «делать прививки» и прочие давно знакомые кировчанам пожелания.

— До сих пор есть коммунальные квартиры, жители которых заводят по 3 собаки и выпускают их в места общего пользования. Это нарушает интересы и права других граждан, — сказала Татьяна Виноградова.

Все параграфы закона разработаны с учетом гостов. Они призваны обеспечить четвероногим комфортное существование и предполагают, в частности, выгул и кормежку не менее раза в день, определенные температуру, влажность и площадь для жизни.

Сколько все-таки животных можно содержать в квартире?

В правилах приводится формула, по которой можно рассчитать, сколько кошек и собак можно поселить в своей квартире. Формула очень демократичная, подчеркнула Татьяна Виноградова, однако завести 40 кошек она все же не позволит. Важны не только «квадраты» площади, но и загазованность жилья, и возможность ухаживать за животными. Нормы действуют в комплексе.

— Сейчас мы рассматриваем 2 жалобы на квартиры, где минимум 15 кошек. Например, я в своей двушке по закону могу держать 6 кошек, — отметила инспектор, добавив, впрочем, что не рискнула бы заводить столько животных.

Поквартирного обхода с переписью домашних животных не будет. Законность содержания животных в квартире будет проверяться по жалобам соседей на основании распоряжения. Если владелец жилья откажется впустить проверяющих, будет составлен административный протокол.

На территории частных домовладений будут проводиться плановые рейдовые осмотры. Собаки, свободно снующие из одной подворотни в другую, станут поводом для более близкого общения инспекторов с владельцами.

Как правильно выгуливать собаку?

Уверенный контроль над животным дает только поводок или клетка-переноска. Это и прописано в правилах. Вариант «в наморднике, но без поводка» не допускается.

На территории частного дома собака может содержаться без привязи. При этом она должна не иметь возможности покинуть территорию.

Как и зачем регистрировать животных?

Владельцу животного нужно будет зарегистрировать его таким способом, чтобы метка позволяла определить хозяина питомца. Идеально подойдет чип. Бирки и жетоны на ошейнике в данном случае неэффективны. «Потеряв ошейник, собака становится обезличенной и попадает под общие правила отлова», — сказал Сергей Чучалин. Безнадзорное животное поймают и на 20 дней отправят в приют, где стерилизуют и привьют от бешенства.

Куда девать питомца, если он не вписывается в квартиру по новым правилам?

Четкого ответа на этот вопрос пока нет. Среди прозвучавших вариантов — отдать животное в хорошие руки либо передать в частный приют, поскольку муниципальных учреждений для содержания животных в Кировской области пока что нет.

— Мы не заставляем никого выкидывать животных на улицу. Тем более что новые правила как раз предписывают их защищать, — подчеркнула Татьяна Виноградова.

Как добавил Сергей Чучалин, возможность создания приюта для животных в Кировской области обсуждается, благо что в других регионах такая практика уже есть. Есть вероятность, что приют будет межмуниципальным и будет строиться на условиях софинансирования из бюджетов всех уровней.

— В прошлую пятницу мы обсуждали этот вопрос на совещании с главой города Еленой Ковалевой. Минприроды уже готовит федеральный проект об организации сети государственных приютов, а Минстрой готовит проекты. Это будут капитальные объекты, поэтому строительство будет небыстрым.

Кто будет следить за уборкой экскрементов животных на выгуле?

Следить за чистотой должны сами хозяева животных. Недобросовестным же владельцам прежде всего следует опасаться сердобольных соседей. Как подчеркнул Чучалин, существуют разные формы фиксации нарушений. Как быстро нерадивый хозяин получит штраф, зависит от того, насколько активны будут окружающие.

Как подчеркнула Татьяна Виноградова, практика наказаний владельцев за неубранные отходы жизнедеятельности животных уже есть.

— Наказывают за это нечасто, но несколько дел уже было.

Если я заболел, а моя собака осталась дома?

В период пандемии коронавируса этот вопрос становится актуальным. Ведь в новых правилах прописана обязанность не менее раза в день кормить животное и гулять с ним. Кто будет заниматься этим, если хозяин попал в больницу, а близких нет? Как ответили в управлении ветеринарии, помочь смогут только частники — зоогостиницы или волонтеры, которые могут взять животное на передержку.

— Гостиница для животных есть в Кирово-Чепецке, в Кирове тоже планируем сделать, — сказал Сергей Чучалин.

Что делать, если кошка родила шестерых котят?

В случае появления нежелательного потомства, которое может нарушить правила, его необходимо раздать, а животное стерилизовать.

Распространяются ли новые правила на экзотических и других животных?

Нет, правила касаются только кошек и собак. На экзотических животных правила содержания не распространяются. Черепахи, морские свинки, змеи и другие — не наш вид надзора, уточнили в управлении ветеринарии.

Куда пожаловаться на нарушения правил содержания животных?

Отправить обращение с приложенными фото- и видеоматериалами можно на адрес электронной почты, указанный на сайте управления ветеринарии.

Как ведется контроль за соблюдением правил?

Контролировать соблюдение правил будут инспекторы управления ветеринарии. По обращениям жителей будут проводиться плановые рейды, в ходе которых информация будет проверяться. В случае подтверждения жалоб нарушителям будет выдано предписание об устранении нарушений в разумный срок. Если такового не последует, будет составлен административный протокол, который рассмотрят мировой суд. На первый раз штраф будет минимальным — 300 рублей.

Как говорит Татьяна Виноградова, чаще всего этого оказывается достаточно.

— После первого же штрафа предписание обычно выполняется, и мы нередко получаем звонки с благодарностью от соседей владельца животного.

Закон заставят работать

Пока что принятые правила — всего лишь настойчивые рекомендации. И ответственность за их нарушение невелика — штраф, который грозит нерадивым собачникам и кошатникам, составляет всего 300 рублей.

Однако закон все-таки заставят работать. В марте в Законодательное собрание планируется внести законопроект о мерах ответственности за нарушение правил содержания животных. И можно ожидать, что штрафы станут более внушительными, а меры ответственности — более конкретными.

P.S. Будут ли россияне платить налоги на животных?

Вопрос идентификации животных с последующим налогообложением не прорабатывается нигде, сказал Сергей Чучалин.