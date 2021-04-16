В Кировскую область привезли останки двух бойцов, погибших в годы Великой Отечественной

Церемония «Дорога домой» состоялась в четверг, 15 апреля, в драмтеатре.

Останки двух кировчан возвратили их родственникам. В вечере памяти принял участие глава региона Игорь Васильев.

— Солдаты вернулись домой. Они обретут покой на своей малой Родине. Важно помнить истинную историю Великой Отечественной войны, помнить легендарных воинов – защитников Отечества. Сохраняя историческую память, мы бережем национальную историю для нашего будущего поколения, — сказал губернатор Кировской области.

Одни из останков, вернувшихся домой, принадлежат бойцу Александру Дмитриевичу Ростокину из д. Старая Коса Малмыжского района. Его призвали на военную службу в 1937 году, несколько лет спустя он вернулся домой, женился, но, так и не успев стать отцом, снова ушел на войну и погиб в октябре 1941 года, ему было всего 25 лет. На вечер памяти приехали родственники бойца из Нижнего Тагила и Екатеринбурга, Томска и Хабаровска, Санкт-Петербурга, и те, кто всю жизнь прожил на родине солдата в Кирове и в Малмыжском районе. Похоронят бойца в могиле его родителей на малой родине.

Также беда в 1942 году пришла в семью Ивана Васильевича Заколюкина из деревни Нижний Матан Вятскополянского района. На фронт он уходил взрослым сорокалетним мужчиной, о том, что он без вести пропал, узнала жена Пелагея Федоровна, которая была беременна, и четверо его детей. Единственная оставшаяся в живых дочь Антонина Ивановна Бердинских сегодня живет со своей семьей в Татарстане, но она будет хоронить своего папу в родном Вятскополянском районе, по соседству с могилой его жены. Все это время родственники надеялись, что его найдут и берегли место для него.

Почтить память Ивана Заколюкина приехали родственники из Республики Татарстан, Удмуртии и кировчане.

Герой Российской Федерации, сенатор, председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев вручил родственникам погибших кировских солдат посмертные медали «Шагнувши в бессмертие». Поисковики передали личные вещи солдат близким.

Игорь Васильев также напомнил, что кировчане в годы войны не только воевали на фронте, но и ковали Победу в тылу.

— Жители Кирова с первых дней войны показали примеры трудового героизма, больше 30 тысяч наших земляков были награждены за доблестный труд. Многие предприятия, эвакуированные в нашу область в годы Великой Отечественной войны, продолжают свою работу до сих пор. Город внес весомый вклад в достижение Победы, поэтому он достоин почетного звания «Города трудовой доблести», — сказал губернатор области Игорь Васильев. — Областная столица получила экспертное заключение Российской академии наук о достоверности исторических фактов, подтверждающих право Кирова стать «Городом трудовой доблести».

Подписи за присвоение звания оставили председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Федерального Собрания РФ Виктор Тимченко, сенатор Виктор Бондарев и другие члены делегации Совета Федерации.

Сбор подписей продлится до 30 апреля. У всех желающих будет возможность оставить свой голос на сайте доблесть43.рф. Сбор подписей будет организован в центральных районах, на улицах города, в торговых центрах. Мероприятия в поддержку инициативы проведут и волонтеры «Единой России», сообщает пресс-центр правительства Кировской области.