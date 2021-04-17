Ночью в Советском районе сгорела школа

В кировском ГУ МЧС рассказали о происшествиях за минувшие сутки.

Пожар в школе произошел вчера около 11 часов вечера на Школьной улице в деревне Воробьёва гора Советского района. К полуночи его локализовали, а к 3-45 часам ночи ликвидировали. В тушении участвовали 20 человек и 9 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет.

В ГУ МЧС сообщили также, что всего вчера по области зафиксировали 15 пожаров, в том числе в жилых домах в п. Арпорек и д. Ахпай Малмыжского района, с. Лойно Верхнекамского района. Девять возгораний тушили на открытых территориях (начался так называемый сезон горящей травы), остальные – в бесхозных и нежилых строениях.

Кроме того, кировчане около часа минувшей ночи наблюдали с высоких этажей микрорайона кинотеатра «Дружба» не попавший в сводку пожар: густой дым и всполохи, слышны звуки, похожие на взрывы.

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