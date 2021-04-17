Киров получил 7 млрд рублей из Москвы

В правительстве Кировской области рассказали о её поддержке федеральным бюджетом.

Более 7 млрд рублей получила Кировская область из федерального бюджета за прошлый год, подсчитали в правительстве области. Его председатель Александр Чурин отметил, что региональный бюджет исполнен по собственным доходам на 33,4 млрд рублей, что соответствует цифрам 2019 года. Расходы составили около 70 млрд рублей.

— Следует отметить, что за год расходы были увеличены с 60 млрд рублей, или практически на 10 млрд рублей к первоначальному плану. Увеличение произошло в основном за счет средств из федерального бюджета, — отметил Александр Чурин.

Они пошли, например, на профилактику и устранению последствий короновирусной инфекции, на поддержку задействованных работников медицины и организаций социального обслуживания, на поддержку отраслей экономики. Также в декабре прошлого года области предоставлен федеральный бюджетный кредит (ФБК) в сумме 3 млрд рублей под 0,1% годовых.

В федеральном бюджете на 2021 год заложено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. При необходимости оперативно рассмотрят вопрос дополнительной финансовой помощи, реструктуризации ФБК, предоставленных регионам в декабре, а также возможность снижения коммерческой задолженности регионов за счет ее замены на бюджетную.