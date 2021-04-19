Кировчане поучаствуют в проекте по профилактике онкологии

Кировский медик Екатерина Садакова получила грант Росмолодежи

В конце прошлой недели подвели итоги V Всероссийского форума волонтеров-медиков «Россия – страна возможностей». Его участники могли рассчитывать на грант Росмолодежи. Кировчанка Екатерина Садакова оказалась среди 14 счастливчиков. Она представила на конкурс свой проект «Я буду жить», который получил финансовую поддержку в сумме 365 тысяч рублей.

Екатерина — руководитель кировского отделения движения «Волонтеры-медики», ординатор Центра онкологии и медицинской радиологии. Она знает, что такое онкология и хочет вести в регионе просветительскую деятельность, чтобы кировчане обращались за помощью к врачам на ранних стадиях. Тогда, когда болезнь еще можно победить.

Цель её проекта — профилактика среди всех возрастов. Он предусматривает изменение привычного отношения к диагнозу «онкология» и повышение настороженности при обнаружении подозрительных симптомов. Волонтеры-медики будут организовывать разные просветительские и обучающие мероприятия: школы здоровья, брейн-ринги, мастер-классы, квесты, беседы по профилактике.

На деньги гранта закупят анатомические модели с демонстрирующие разные онкопатологии. На них кировчане смогут увидеть и ощутить, что должно насторожить больного. Их будут применять для обучения самообследованию. Совместно с врачами Центра онкологии создадут информационные материалы, чек-листы и брошюры.

Ранее мы писали о том, что полпред президента в ПФО высоко оценил работу онкологической службы области.

Фото: kirovreg.ru