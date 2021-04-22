Кировских водителей предупредили о новых дорожных знаках

Отныне нельзя переезжать улицу Ленина в двух местах и Хлебозаводскую у заправки «Маяк».

В городской автоинспекции проинформировали о том, что в Кирове на трёх перекрёстках установили знаки запрещающие поворот налево. Сделали это там, где наиболее часто происходили аварии и где большой поток машин.

Чтобы не мешать авто, которые едут по одной из главных улиц города и не создавать пробок на улице Ленина, на пересечении с улицами Советская и Нагорная, водители теперь могут только поворачивать направо или следовать по главной транспортной артерии. Пересечение улицы Ленина на этих перекрестках отныне будет наказываться штрафом.

Наказание будет грозить и за выезд с нижней парковки с территории «Джем Молла» на Хлебозаводской проезд в направлении улицы Воровского. Теперь там можно лишь поворачивать на право: до улицы Московской или сворачивать на ул. Герцена.

Также на этих перекрестках запрещён разворот. Нарушителям придется заплатить от 500 до 1500 рублей.

Ранее мы сообщали, что на 7 перекрестках в Кирове ограничили скорость до 40 км/ч