В «Водоканале» предупредили кировчан о мошенничестве

Сотрудники унитарного предприятия пояснили, что они не обзванивают абонентов и не поверяют счетчики.

Мошенники представляются горожанам сотрудниками «Водоканала», но другой формы собственности. Сообщают, что пора поверять приборы учета, угрожают штрафами и соглашаются провести необходимые процедуры за 1500 рублей.

В МУП «Водоканал» поясняют: так действуют мошенники. Работники их компании не беспокоят своих клиентов звонками и листовками. Сроки поверки можно уточнить на официальном сайте в разделе личный кабинет» или в квитанции.

Поверку счетчиков они также не делают: ее могут провести только аккредитованные предприятия. Их список есть на портале Росаккредитации. И услуги в этих компаниях в 5 раз дешевле, чем у мошенников.

Ранее мы сообщали, что мошенники используют разные технологии для чепчан и кировчан