В Кирове прошли соревнования по летающим моделям ракет

Ракетомодельный спорт пропадал из жизни региона на 15 лет.

В прошлую субботу на территории Кировского аэроклуба ДОСААФ России собралось около 30 мальчишек. Они привезли с собой собственноручно созданные модели ракет для запуска.

В Кирове долгое время не проводились соревнования по ракетостроению и этот спорт практически исчез в регионе. Возродился он благодаря тому, что Детский космоцентр объединил кировские клубы «Форсаж», «Маяк» и «Ракетостроение», и честь 60-летия полета Юрия Гагарина организовал межклубные соревнования по летающим моделям ракет.

Первая ракета, которая отправилась в небо, была собрана гостем соревнований. Макет «Союза», создал Иван Поздеев, который окончил школу на космодроме Байконур. У него 2-й юношеский разряд по ракетомоделированию.

Основной этап стартов длился два часа. За это время были запущены 30 ракет. К сожалению, не все запуски получились, отметили в космоцентре: и погода была нелетная, и сказалась потеря опыта за 15 лет перерыва в соревнованиях.

В результате в пуске ракет класса S-3-А (на продолжительность полета с парашютом) лучшими стали: Шихов Артем(1 место), Золотько Владимир (2 место) и Суслопаров Максим(3 место). В испытании на продолжительность полета с тормозной лентой — Класс S-6-А. Первое место у Герасимова Дамира, второе у Гречухина Ростислава, третье у Колпакова Марка.

Напомним, в феврале в космоцентре появился кружок ракетостроение, на занятиях в котором кировчан планировали научить делать ракету за два месяца.

Фото: vk.com/cosmomuseum43